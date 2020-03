Anche oggi tutti i giornali si occupano in apertura delle notizie relative all’epidemia del coronavirus (SARS-CoV-2): il discorso del presidente della Repubblica Mattarella agli italiani nel quale invita all’unità e alla fiducia, il rinvio del referendum sul taglio dei parlamentari previsto per il 29 marzo, le ipotesi sugli aiuti ai genitori per la chiusura delle scuole, i numeri di contagi e morti per il virus, e le conseguenze sull’economia.