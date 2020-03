Napoli-Inter di Coppa Italia è stata rinviata a data da destinarsi

La semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Napoli e Inter, in programma giovedì sera allo stadio San Paolo, è stata rinviata a data da destinarsi come precauzione contro la diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2) in Italia. Quello di Napoli-Inter è soltanto l’ultimo rinvio deciso nelle ultime due settimane: ieri era stata rinviata anche l’altra semifinale di Coppa Italia, Juventus-Milan. Per ora, tuttavia, la Lega Serie A non sembra avere ancora un protocollo definitivo per questa emergenza, dato chi i rinvii vengono comunicati soltanto con poche ore o al massimo un giorno di preavviso. A tal proposito, nella giornata di oggi i dirigenti delle squadre di Serie A si riuniranno nella sede del CONI a Roma per cercare di trovare una soluzione definitiva, almeno per le prossime settimane, in linea con le nuove disposizioni del Governo.