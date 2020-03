È sempre il coronavirus (SARS-CoV-2) a occupare le prime pagine dei giornali, che oggi per la maggior parte titolano sulle indicazioni del comitato scientifico incaricato dal governo, che chiede che gli anziani rimangano in casa, la sospensione di tutti gli eventi pubblici per un mese, e di mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro nel salutarsi. Avvenire segue anche oggi la crisi dei profughi fra Turchia e Grecia, mentre i giornali sportivi si occupano delle polemiche sulle date in cui recuperare le gare di serie A rinviate per il coronavirus.