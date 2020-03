Due assessori regionali dell’Emilia-Romagna sono risultati positivi al coronavirus

La regione Emilia-Romagna ha comunicato che due assessori regionali sono risultati positivi al coronavirus (SARS-CoV-2): si tratta dell’assessore alla Sanità Raffaele Donini e dell’assessora alla Montagna Barbara Lori. La positività di Lori era stata accertata martedì sera: in seguito anche il presidente della Regione Stefano Bonaccini, il sottosegretario Davide Baruffi e Donini si erano sottoposti al test per precauzione. Bonaccini e Baruffi sono risultati negativi, mentre Donini, che nei giorni scorsi era stato in maggiore contatto con Lori, è risultato positivo.

La regione dice che Lori e Donini sono in buone condizioni e si trovano presso le loro abitazioni in isolamento, e che questa mattina anche tutti gli altri membri della giunta regionale sono stati sottoposti al test.