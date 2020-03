Il presidente dell’Inter ha avuto giusto qualcosa da dire al presidente della Serie A

Dopo le polemiche e la confusione nate dalla decisione del presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, di rinviare con scarso preavviso sei partite dell’ultima giornata di campionato, il presidente dell’Inter Steven Zhang — uno dei club più penalizzati dai rinvii — si è sfogato su Instagram dando del pagliaccio a Dal Pino. Zhang ha scritto:

Giochi con il calendario e metti sempre la salute pubblica al secondo posto. Sei probabilmente il più grande pagliaccio che io abbia mai visto. 24 ore, 48 ore, 7 giorni? Poi cos’altro? Quale sarà la tua prossima decisione?

E ora parli di sportività? Che ne dici se smettessimo di proteggere giocatori e staff e chiedessimo loro di giocare per te tutti i giorni, per tutta la settimana?

Sì, sto parlando con te. Il nostro presidente Paolo Dal Pino, vergognati. È ora che tu ti prenda le tue responsabilità, questo è quello che si fa nel 2020.

In tutto il mondo, non conta se tifate Juventus o Inter e che non tifiate affatto. Siate al sicuro. È la cosa più importante per voi, per la vostra famiglia e per la nostra società.