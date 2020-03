La prefettura di Torino ha deciso di rinviare la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan, che si sarebbe dovuta giocare mercoledì sera all’Allianz Stadium di Torino. La decisione è stata presa per i timori legati alla diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2), dopo che in un primo momento si era pensato di escludere dallo stadio solo i tifosi provenienti dalle aree più colpite. Per il momento non si sa la data in cui si recupererà la partita.