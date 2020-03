Sono sempre le notizie sul coronavirus (SARS-CoV-2) a occupare l’apertura di quasi tutti i giornali di oggi: nei titoli si parla dell’ipotesi di un secondo decreto per aiuti economici alle imprese in difficoltà, del numero dei contagi che secondo alcuni sembra aver leggermente ridotto la sua crescita ieri, e delle misure a protezione degli anziani a rischio. Fanno eccezione Avvenire e il Manifesto che aprono sulla situazione dei migranti in Grecia, dopo la decisione della Turchia di lasciar passare verso l’Europa i profughi siriani trattenuti nel paese, mentre i giornali sportivi titolano sulle polemiche sul recupero delle gare di serie A rinviate nello scorso fine settimana e sulle tensioni nella dirigenza del Milan.