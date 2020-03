La UEFA ha scelto le città che ospiteranno le finali di coppa nei prossimi tre anni

Il Comitato esecutivo della UEFA riunito lunedì ad Amsterdam ha stabilito le sedi delle finali di coppa non ancora assegnate per i prossimi tre anni. Nel 2022 la finale di Europa League si terrà nella nuova Puskás Aréna di Budapest, lo stadio nazionale ungherese, mentre l’Allianz Stadium di Torino ospiterà la finale della Champions League femminile. Sempre nel 2022, la Supercoppa UEFA si disputerà allo Stadio Olimpico di Helsinki. Nel 2023 la finale della Champions League femminile si giocherà invece al Philips Stadion di Eindhoven, nei Paei Bassi, mentre la Supercoppa maschile verrà organizzata in Russia alla Kazan Arena.