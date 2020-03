Oggi il Louvre di Parigi non ha aperto per via delle preoccupazioni legate al coronavirus

Domenica mattina il museo del Louvre di Parigi, il più visitato al mondo, non ha aperto per via delle preoccupazioni legate alla diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2). Il ritardo nell’apertura, ha specificato un portavoce del museo ad AFP, è stato causato dal prolungarsi delle discussioni tra il personale e i dirigenti su come applicare le istruzioni fornite dal governo francese per contenere la possibile diffusione del virus, che in Francia è stato registrato finora in oltre 100 persone. Al momento non è stato annunciato quando riaprirà.

⚠ An informational meeting on the public health situation linked to #COVID19 prevention measures following the ministerial instructions transmitted by the competent authorities has delayed the opening of the #Louvre on Sunday, March 1.

The museum cannot open at the moment. pic.twitter.com/rmjcN2GORJ

— Musée du Louvre (@MuseeLouvre) March 1, 2020