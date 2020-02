C’è stata una sparatoria nei pressi della fabbrica di birra Molson Coors, a Milwaukee: ci sono diversi morti

Mercoledì c’è stata una sparatoria a Milwaukee, Stati Uniti, nei pressi di una fabbrica della Molson Coors, azienda produttrice di birra: la polizia della città ha detto che ci sono diversi morti, ma non ne ha specificato il numero. La sparatoria è iniziata verso le 14 locali, le 21 in Italia. Secondo diversi media statunitensi a sparare sarebbe stato un ex impiegato dell’azienda, ma la notizia non è stata confermata. Il sindaco della città, Tom Barrett, ha detto che tra i morti ci sarebbe anche l’autore della sparatoria.

Update regarding the critical incident that occurred on the 4100 block of West State Street. There is no active threat; however, this scene is still an active.

A press conference will be held at approximately 6pm at the south east corner of 35th and State St.

— Milwaukee Police (@MilwaukeePolice) February 26, 2020