Le notizie sul nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sono in apertura su tutti i giornali di oggi, che aggiornano il conto dei contagiati, con nuovi casi anche in regioni dell’Italia meridionale finora non colpite, e le prime ipotesi di ritorno a una situazione più normale dopo i blocchi e le chiusure decise in tutto il Nord Italia nello scorso fine settimana. I giornali sportivi si occupano della partita di andata degli ottavi di finale della Champions League della Juventus, sconfitta per 1-0 a Lione.