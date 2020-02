Il 2 marzo RFI prevede di riaprire la circolazione sulla linea dell’alta velocità dell’incidente al Frecciarossa

Secondo la previsione dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), la circolazione sulla linea dell’alta velocità tra Milano e Bologna, interrotta il 6 febbraio dopo l’incidente al treno Frecciarossa a Lodi, dovrebbe riaprire il prossimo 2 marzo. La previsione è stata fatta dai tecnici dopo il dissequestro delle diversi componenti dell’infrastruttura da parte delle autorità, decisa per individuare i responsabili del deragliamento. Gli interventi in corso, dice RFI, «riguardano lavori su circa 3 km di linea e verifiche su un totale di circa 40 chilometri di infrastruttura ferroviaria, in particolare binari, scambi, traversine, massicciata, pali per la tensione elettrica ed apparati di sicurezza».

Il Frecciarossa, partito da Milano Centrale e diretto a Salerno, era deragliato il 6 febbraio scorso nei pressi di Livraga, al chilometro 166+252 della linea ad alta velocità Milano-Bologna, in corrispondenza di un deviatoio, che si sarebbe poi scoperto essere impostato non in posizione normale (per proseguire lungo la linea principale), ma in posizione deviata (verso un binario secondario).