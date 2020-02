Maria Sharapova si ritira dal tennis a 32 anni

La tennista russa Maria Sharapova ha annunciato in un articolo scritto per Vanity Fair il suo ritiro dal tennis professionistico a 32 anni a causa dei continui problemi fisici che le hanno impedito di ritornare a giocare ad alti livelli dopo la squalifica per doping ricevuta quattro anni fa. La sua carriera, iniziata all’età di diciassette anni, si conclude quindi dopo cinque vittorie nei tornei del Grande Slam — l’ultima delle quali ottenuta al Roland Garros di Parigi nel 2014 — 36 complessive nei tornei WTA e una medaglia d’argento alle Olimpiadi di Londra 2012. È stata inoltre la prima tennista russa a raggiungere il primo posto nel ranking mondiale.