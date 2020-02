Sono sempre le notizie sul nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) a occupare le prime pagine di tutti i giornali di oggi, con l’aggiornamento dei numeri di morti e contagiati in Italia, le misure allo studio per aiutare l’economia delle regioni del nord Italia, le limitazioni alla circolazione degli italiani decise da alcuni paesi stranieri, e le discussioni fra il presidente del Consiglio Conte e il governatore della regione Lombardia Fontana sulla gestione dell’emergenza, con i giornali di riferimento del centrodestra che dopo l’unità dei primi giorni si schierano oggi apertamente contro il governo. I giornali sportivi commentano il pareggio per 1-1 fra Napoli e Barcellona nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.