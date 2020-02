C’è il primo caso di coronavirus in Croazia

La Croazia ha confermato il primo caso di coronavirus (SARS-CoV-2) nel paese. Il primo ministro croato, Andrej Plenkovic, ha detto che la persona contagiata presenta sintomi lievi ed è ricoverata in isolamento in ospedale a Zagabria, la capitale. Il governo ha aggiunto che il paziente aveva visitato Milano dal 19 al 21 febbraio.

