Anche oggi le notizie sul coronavirus (SARS-CoV-2) occupano quasi interamente le prime pagine dei giornali, concentrandosi sull’aggiornamento dei numeri di morti e contagiati, sulla giornata nera delle borse, sui ritardi notevoli alla circolazione ferroviaria nel tratto Milano-Bologna, e sul coordinamento da parte del governo delle iniziative delle varie regioni per contrastare la diffusione del virus.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.