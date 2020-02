Tre persone sono morte a Nuova Delhi durante le proteste contro una nuova legge sulla cittadinanza ritenuta discriminatoria

La nuova legge sulla cittadinanza facilita la regolarizzazione delle persone immigrate non musulmane provenienti da Pakistan, Bangladesh e Afghanistan: era stata approvata l’11 dicembre scorso e aveva portato a grandi manifestazioni, marce e proteste con frequenti scontri tra polizia e sostenitori dei diritti umani, studenti e semplici cittadini che accusano il governo di avere voluto una legge discriminatoria nei confronti degli oltre 200 milioni di musulmani che vivono in India. La nuova legge è sostenuta dal partito al governo, il Partito Popolare Indiano (BJP) del presidente Narendra Modi, nazionalista e induista.

