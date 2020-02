È morto Jens Nygaard Knudsen, che inventò gli omini di LEGO

È morto a 78 anni Jens Nygaard Knudsen, l’inventore degli omini dell’azienda danese LEGO (ufficialmente detti minifigure); la notizia è stata data sabato da un ex collega di Nygaard Knudsen sui social network e confermata su Twitter dall’azienda. Nygaard Knudsen è morto mercoledì scorso, il 19 febbraio, in un ospizio nella cittadina danese di Hvide Sande; era stato a lungo malato di sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

We're very sad to hear that Jens Nygaard Knudsen, the creator of the LEGO Minifigure, has passed away. Thank you Jens, for your ideas, imagination, and inspiring generations of builders ❤️ pic.twitter.com/7YixYvHtRW

Nygaard Knudsen aveva lavorato alla realizzazione degli omini LEGO dagli anni Settanta; con i suoi colleghi decise che non avrebbero avuto sesso o razza, sarebbero stati tutti gialli e con un’espressione sorridente, per permettere ai bambini di immaginare liberamente la loro identità.

Sono in vendita dal 1978 e da allora ne sono stati prodotti miliardi di pezzi. Nygaard Knudsen lavorò da LEGO dal 1968 al 2000 e inventò anche alcuni set a tema spazio e pirati, alcuni raffiguranti stazioni di polizia e dei vigili del fuoco e un ospedale.

Honestly, on reflection it is such an honour that this little piece of toy history is now under the care of myself & the @LEGO_Group Design team . I promise as long as my #LEGO career lasts, I will protect, care and nuture this little fella/gal! Thank you Jens for #LEGOMinifigure https://t.co/Rne9pmLc7H

— Matthew Ashton (@matthew__ashton) February 21, 2020