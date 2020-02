C’è stato un terremoto in provincia di Reggio Emilia con una magnitudo di 3.4

Oggi pomeriggio alle 14.31 è avvenuta una scossa di terremoto a Correggio, in provincia di Reggio Emilia. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) ha stimato che abbia avuto una magnitudo di 3.4 e che sia avvenuta a una profondità di 6 chilometri. Il terremoto è stato avvertito anche a Modena. Per ora non sono stati segnalati danni a cose o persone.