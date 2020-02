Tutte le prime pagine dei giornali di oggi sono dedicate ai nuovi casi di coronavirus scoperti ieri in Lombardia, dove sono stati individuati 14 casi e sono stati isolati alcuni comuni in provincia di Lodi, e in Veneto, dove è morto un uomo di 78 anni, uno dei due contagiati in provincia di Padova. Le uniche eccezioni sono il Fatto, che si occupa delle critiche di AGCOM ai telegiornali RAI, e il Dubbio e il Riformista, che titolano sulla riforma del processo penale, mentre i giornali sportivi presentano il turno di campionato iniziato ieri sera.