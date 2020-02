La maggior parte dei giornali di oggi si occupa ancora in apertura dello stato di salute della maggioranza, con le ipotesi più disparate sul futuro del governo dopo le tensioni con Italia Viva degli ultimi giorni. Altri giornali titolano invece sull’attentato razzista di Hanau, in Germania, dove un uomo che voleva colpire gli stranieri ha ucciso dieci persone prima di suicidarsi, il Secolo XIX e il Gazzettino aprono sulle discussioni sulla concessione alla società Autostrade, mentre i giornali sportivi commentano le vittorie di Inter e Roma nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.