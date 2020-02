I titoli di apertura dei giornali di oggi sono quasi tutti sull’intervista di ieri sera al leader di Italia Viva Matteo Renzi durante la trasmissione televisiva Porta a porta, nella quale ha attaccato ancora il ministro della Giustizia Bonafede e proposto accordi che comprendano anche il centrodestra. Fanno scelte diverse Repubblica, che si occupa della revoca della concessione alla società Autostrade, il Manifesto, che apre sulle nuove regole sull’immigrazione decise dal governo del Regno Unito dopo Brexit, e il Sole 24 Ore, che spiega i contenuti del decreto “milleproroghe”, mentre i giornali sportivi celebrano la vittoria per 4-1 dell’Atalanta sul Valencia nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

