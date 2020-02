È iniziato l’abbattimento della Vela A di Scampia, a Napoli

È iniziato l’abbattimento della Vela A di Scampia , uno dei quattro grandi palazzi di edilizia popolare della periferia nord di Napoli, considerati da anni un simbolo del degrado di alcune zone della città. Le Vele di Scampia, dove gli appartamenti sono vecchi e decadenti o abitati abusivamente, furono costruite tra il 1962 e il 1975: dei sette edifici originari, tre furono abbattuti nel 1997, nel 2000 e nel 2003. La demolizione della Vela A, detta anche “Vela verde”, durerà 40 giorni. Successivamente saranno demolite anche le Vele C e D, mentre la Vela A, l’unica che si è deciso di conservare, sarà ristrutturata.

