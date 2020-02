I quotidiani di stamattina danno ampio conto dei traballamenti del governo, che vanno avanti da settimane e ieri sono stati causati dal dibattito sul decreto intercettazioni. Alcuni hanno scelto di aprire con l’offerta di Banca Intesa per ottenere il controllo di Ubi, arrivata ieri un po’ a sorpresa. I giornali sportivi si occupano sia della Champions League sia della seconda medaglia d’oro in pochi giorni della sciatrice italiana Dorothea Wierer ai Mondiali di biathlon.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.