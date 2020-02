I giornali nazionali aprono con le difficoltà nel governo nel decidere cosa fare dei “ decreti sicurezza ” approvati dal governo precedente, che aveva lo stesso presidente del Consiglio ma un ministro dell’Interno diverso. Si parla poi dell’offerta di Intesa Sanpaolo per acquisire Ubi Banca, delle novità sul nuovo coronavirus e dell’ultimo risultato della Serie A, la vittoria del Milan sul Torino.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.