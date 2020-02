Il fratello della vedova dell’agente Vito Schifani, ucciso nella strage di Capaci, è stato arrestato per associazione mafiosa

Giuseppe Costa, fratello della vedova di un agente della scorta del giudice Giovanni Falcone ucciso nella strage di Capaci, è stato arrestato a Palermo per associazione mafiosa, accusato di aver riscosso il “pizzo” per conto del clan del boss Gaetano Scotto.

Costa è il fratello di Rosaria Costa, vedova dell’agente Vito Schifani morto a 27 anni, famosa tra le altre cose per aver parlato durante i funerali di Falcone e della sua scorta ed essersi rivolta ai mafiosi dicendo commossa: «Io, Rosaria Costa, vedova dell’agente Vito Schifani mio, a nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, lo Stato… chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso. Rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, ma certamente non cristiani, sappiate che anche per voi c’è possibilità di perdono: io vi perdono, però vi dovete mettere in ginocchio, se avete il coraggio di cambiare… Ma loro non cambiano… loro non vogliono cambiare». Scrive Repubblica: