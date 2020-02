Ancora oggi diversi titoli sulle prime pagine sono dedicati ai conflitti nella maggioranza di governo intorno alle modifiche della legge sulla prescrizione. Di vere notizie continuano ad essercene poche, quindi nei titoli ci finisce quella di un colloquio tra il presidente del Consiglio e il presidente della Repubblica, di cui non conosciamo il contenuto. Si parla ancora molto del nuovo coronavirus, dopo la notizia di sabato mattina del primo morto in Europa (un turista cinese di 80 anni), mentre Repubblica ha un grosso titolo dedicato a un’intervista con la presidente della Corte costituzionale Marta Cartabia. I giornali sportivi si occupano della vittoria dell’Atalanta contro la Roma.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.