Weekly Beasts

La raccolta bestiale della settimana inizia con la felicità di un lama e si chiude con quella di un alpaca: così imparate a distinguerli. Nel mezzo c’è il divismo dei concorrenti del concorso canino del Westminster Kennel Club, l’occhio vitreo di fenicotteri, piccioni e parrocchetti, un pinguino ribelle, un selfie da pellicano e il lauto pasto di un’aquila in riva al mare.

