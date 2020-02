Il Sudan ha accettato di risarcire le famiglie di 17 marinai americani uccisi in un attacco di al Qaida nel 2000

Questa operazione porterà alla revoca di alcune sanzioni economiche attualmente in vigore contro il Sudan, un obiettivo perseguito dal governo sudanese che si è insediato dopo la deposizione di Omar al Bashir. Non è chiaro di che cifra si tratti, ma una fonte di Reuters dice che si parla di circa 30 milioni di dollari.

Il Sudan ha accettato di risarcire le famiglie di 17 marinai americani uccisi nell’attacco terroristico di al Qaida del 2000 contro la USS Cole, un cacciatorpediniere che fu gravemente danneggiato dall’esplosione di una barca mentre era ormeggiato nel porto di Aden, in Yemen. Gli Stati Uniti decisero che il Sudan fosse responsabile, visto che due degli attentatori erano stati addestrati lì: i risarcimenti sono stati una condizione imposta per l’eliminazione del Sudan dalla lista dei paesi che sostengono il terrorismo secondo il governo statunitense.

