La notizia che occupa più spazio sulle prime pagine di oggi è quella del voto al Senato per permettere il processo a Matteo Salvini sul caso della nave Gregoretti: bisogna tenere a mente però che Salvini non sarà necessariamente processato e che molto dipenderà dal Giudice per l’udienza preliminare e dalla procura di Catania. Si parla ancora molto del nuovo coronavirus, anche se con meno spazio di quanto successo nelle ultime settimane, e i trafiletti sportivi sono dedicati alla vittoria del Napoli contro l’Inter in Coppa Italia.