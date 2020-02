Quattro persone sono state salvate dopo 32 giorni alla deriva nell’oceano Pacifico su una canoa

Quattro persone sono state definitivamente salvate dopo aver passato 32 giorni alla deriva su una canoa nell’oceano Pacifico e dopo che altre otto persone che viaggiavano con loro, tra cui un bambino molto piccolo, sono morte.

Il gruppo era partito il 22 dicembre da Bougainville, una delle più grandi isole dell’arcipelago delle isole Salomone che politicamente fa parte della Papua Nuova Guinea: era diretto alle isole Carteret, a circa 100 chilometri di distanza, per le celebrazioni natalizie. Durante il viaggio però la canoa motorizzata su cui viaggiavano si era capovolta: alcune delle persone a bordo erano annegate, le altre erano riuscite a risalire sull’imbarcazione e a svuotarla dall’acqua. Tra i primi superstiti, alcuni sono morti in seguito per disidratazione. I quattro sopravvissuti sono stati messi in salvo da un peschereccio il 23 gennaio, a circa 2mila chilometri da Bougainville, vicino alla Nuova Caledonia.

Dopo una settimana sono sbarcati a Honiara, la capitale delle isole Salomone, dove ora sono ricoverate. Sono sopravvissute grazie all’acqua piovana e ad alcune noci di cocco portate dalla corrente.