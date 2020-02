Sui giornali di oggi si parla ancora molto del nuovo coronavirus, con qualche titolo polemico con il governo per le presunte scarse misure adottate per proteggere l’Italia (ieri alcuni titoli parlavano delle presunte eccessive misure del governo per proteggere l’Italia). Ci sono molti titoli anche per una nuova “crisi nella maggioranza”, questa volta intorno alla riforma della legge sulla prescrizione con le minacce di Italia Viva di sfiduciare il ministro delle Giustizia Alfonso Bonafede. Sui giornali sportivi – o giornali di calcio, per essere precisi – si parla di quello che è successo in Serie A negli ultimi giorni, con i guai della Juventus e il buon momento di Lazio e Inter.