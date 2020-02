La SPAL ha esonerato l’allenatore Leonardo Semplici

La SPAL ha annunciato l’esonero del suo allenatore, Leonardo Semplici, che guidava la squadra dal 2014. L’annuncio è stato dato dopo l’ultima sconfitta rimediata in campionato, domenica, contro il Sassuolo. La SPAL, che ha perso cinque delle ultime sei partite, si trova all’ultimo posto in classifica della Serie A con soli 15 punti. Per il momento non è ancora stato confermato il nome del nuovo allenatore, anche se diversi siti sportivi italiani, tra cui Sky Sport, hanno parlato dell’ex allenatore della nazionale Under 21 Luigi Di Biagio.

SPAL comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra mister Leonardo Semplici.⁣

La società ringrazia mister Semplici e il suo staff per il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi anni. pic.twitter.com/uT5JGhiuYn — SPAL (@spalferrara) February 10, 2020