Gran parte dei titoli sui giornali di oggi sono dedicati alla diffusione dei contagi da nuovo coronavirus, che ha provocato più morti di quanti non ne avesse causato l’epidemia di SARS tra il 2002 e il 2003. Ma c’è anche spazio per Sanremo sulle prime pagine di oggi, specialmente quelle che domenica non avevano fatto in tempo ad occuparsene. E poi, c’è molto sport, come ogni lunedì mattina: questa volta si parla delle vittorie di Lazio e Inter, che hanno accorciato o annullato la loro distanza in classifica dalla Juventus.

Leggi anche: Il nuovo coronavirus, spiegato bene.