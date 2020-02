Due soldati americani sono stati uccisi in un attacco in Afghanistan

Sabato due soldati statunitensi sono stati uccisi, e altri sei sono stati feriti, nella regione del Nangarhar, nell’est dell’Afghanistan, in un attacco contro un gruppo di soldati americani e afghani. Un portavoce dell’esercito statunitense, il colonnello Sonny Leggett, ha detto che a sparare sarebbe stata una persona con un’uniforme militare afghana. Tre soldati afghani e sei statunitensi sono stati feriti e anche il responsabile dell’attacco è morto nello scontro. Per ora non ci sono state rivendicazioni e non è ancora chiaro se l’attentatore fosse un membro dell’esercito afghano o no.

In Afghanistan ci sono ancora 13mila soldati americani. Il presidente Donald Trump vorrebbe diminuirne il numero da tempo e per questo sta trattando con i talebani.