In Thailandia un soldato ha ucciso almeno 10 persone

Un soldato thailandese ha ucciso almeno 10 persone in una serie di sparatorie nella città di Nakhon Ratchasima, 250 chilometri a nord-est di Bangkok: prima ha ucciso due persone in una casa, poi è andato in una zona militare, dove ha preso un’altra arma e ha sparato ad altre persone, dopodiché è andato in un centro commerciale, dove ha nuovamente sparato. Non è ancora stato arrestato e dalle prime ricostruzioni si starebbe nascondendo all’interno del centro commerciale, che la polizia della città ha isolato.

La polizia ha anche diffuso il nome del soldato, Jakapanth Thomma, che ha il grado di sergente. Per spostarsi nella città ha rubato un veicolo dell’esercito. Non si sa quale sia il movente delle sparatorie, ma Reuters dice che prima che iniziasse l’attacco Thomma aveva scritto su Facebook: «La morte è inevitabile per tutti».

Nakhon Ratchasima, nota anche come Korat, è una città di 130mila abitanti.