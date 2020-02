Roma-Bologna in TV e in streaming

Roma-Bologna è la prima partita della 23ª giornata di Serie A. Si gioca questa sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà trasmessa da Sky. La Roma si trova in un periodo non così positivo della sua stagione: non vince da due turni e nelle ultime cinque giornate ha subito tre sconfitte. È ancora agganciata ai primi quattro posti della classifica, ma deve ritornare a fare punti per rimanerci ancora senza rischiare di essere superata dalle inseguitrici. Il Bologna invece sta disputando una stagione tutto sommato buona e si trova a metà classifica in piena corsa per la qualificazione all’Europa League, che per il club sarebbe un successo.

Dove vedere Roma-Bologna

Roma-Bologna verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (202) con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Roma-Bologna

Roma (4-2-3-1) Lopez, Kolarov, Mancini, Smalling, Spinazzola, Veretout, Cristante, Perotti, Kluivert, Under, Dzeko

Bologna (4-3-2-1) Skorupski, Denswil, Bani, Danilo, Tomyiasu, Soriano, Schouten, Dominguez, Orsolini, Barrow, Palacio