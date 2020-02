Gli Stati Uniti hanno confermato di avere ucciso il leader di al Qaida in Yemen, Qassim al Rimi

Gli Stati Uniti hanno confermato giovedì di avere ucciso il leader di al Qaida in Yemen, Qassim al Rimi, uno degli membri più importanti e potenti dell’intera organizzazione terroristica. La Casa Bianca ha dato pochi dettagli sull’operazione: ha detto che è stata compiuta sotto la direzione del presidente Donald Trump e ha aggiunto che l’uccisione di al Rimi è stato un colpo molto duro per il movimento globale di al Qaida.

La notizia dell’attacco era stata data alla fine di gennaio dal New York Times, ma fino a ieri non era stata confermata ufficialmente dal governo statunitense. Secondo fonti del giornale, al Rimi era stato localizzato lo scorso novembre dalla CIA ed era stato ucciso a gennaio in un attacco mirato compiuto con un drone. Al Rimi, 41 anni, era uno dei pochi leader di al Qaida rimasti le cui attività terroristiche iniziarono prima degli attacchi dell’11 settembre 2001, compiuti proprio da al Qaida.