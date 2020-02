La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura dell’incidente ferroviario di ieri mattina, quando un Frecciarossa è deragliato vicino a Lodi forse per uno scambio azionato male provocando la morte di un macchinista e un ferroviere e una trentina di feriti. Qualche giornale titola invece sull’incontro della maggioranza di governo sulla prescrizione che sembra aver trovato un accordo dal quale però si dissocia Italia Viva, mentre il Manifesto e il Resto del Carlino aprono sul nuovo coronavirus cinese, con la morte di un medico fra i primi a scoprire il virus e la notizia che uno degli italiani rimpatriati da Wuhan è risultato positivo al virus.

