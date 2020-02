Ci sono notizie diverse in apertura sui principali quotidiani di oggi: molti seguono ancora le notizie sul nuovo coronavirus cinese, con l’annuncio di un gruppo di ricercatori cinesi di aver trovato una cura subito smentito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, altri titolano sul discorso sullo stato dell’Unione del presidente degli Stati Uniti Trump e sulla sua assoluzione nel processo di impeachment. Repubblica intervista la ministra dell’Interno Lamorgese, il Dubbio e il Riformista seguono la discussione nella maggioranza sulla prescrizione, il Giornale e la Verità criticano il governo per l’aumento dei fondi destinati all’accoglienza dei migranti, e il Fatto titola sulla sentenza del Consiglio di Stato sui rimborsi dei gestori telefonici ai clienti per le bollette a 28 giorni.