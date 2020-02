Una valanga in Turchia ha causato almeno 8 morti mentre erano in corso le operazioni di soccorso per una precedente valanga

In Turchia una valanga caduta su una strada di montagna ha causato almeno 8 morti e 20 dispersi. Il sindaco della vicina città di Bahcesehir, che si trova nella provincia di Van al confine con l’Iran, ha detto che i morti facevano parte dei servizi di soccorso arrivati sul posto per una precedente valanga avvenuta martedì sera, che aveva sommerso un veicolo spazzaneve e un minibus causando 5 morti. Un gruppo di 300 soccorritori era stato inviato per cercare due persone disperse dopo quella valanga, mercoledì, e poi mentre erano in corso le operazioni di soccorso ne è caduta una seconda. Altri 25 soccorritori sono stati recuperati e portati in ospedale, ma non hanno ancora notizie delle loro condizioni.