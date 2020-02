La rete internet di Tiscali non funziona in tutta Italia

Dalla mattina di mercoledì la rete internet di Tiscali sta avendo problemi in tutta Italia sia da dispositivi fissi che mobili. Le prime segnalazioni del guasto sono cominciate poco dopo le otto, provenienti da tutte le zone d’Italia: alcuni utenti hanno segnalato anche il malfunzionamento dell’app dedicata, MyTiscali, e del servizio clienti. Per il momento Tiscali non ha ancora risposto alle segnalazioni.