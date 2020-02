Anche oggi quasi tutti i giornali si occupano in apertura delle notizie sul nuovo coronavirus cinese, con la richiesta di diversi paesi europei ai propri cittadini di rientrare dalla Cina, l’aggravamento delle condizioni dei due turisti cinesi ricoverati all’ospedale Spallanzani di Roma, e i nuovi controlli negli aeroporti decisi dal governo italiano. Il Giornale titola sulle accuse di sequestro di persona all’ex ministro dell’Interno Salvini, il Fatto e la Notizia si occupano della prescrizione, e la Verità accusa il governo di voler aumentare l’IVA.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.