Chi è Elettra Lamborghini, stasera in gara al Festival di Sanremo

Elettra Lamborghini è una delle concorrenti del Festival di Sanremo 2020 che si esibirà stasera: e sarà il suo debutto al Festival. Elettra Lamborghini è una cantante ed ereditiera italiana, figlia di Tonino Lamborghini e nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima casa automobilistica. Elettra Lamborghini è nata nel 1994 e il suo secondo nome è Miura, come un modello di Lamborghini uscito nel 1966. Finora ha pubblicato un solo disco, intitolato Twerking Queen, uscito nel 2019.

Elettra Lamborghini ha iniziato la sua carriera non come cantante ma come personaggio televisivo, prima come ospite a Chiambretti Night e poi partecipando a una serie di programmi e reality show, tra cui #Riccanza su MTV e la versione spagnola del Grande Fratello VIP. Nel 2017 ha registrato il suo primo singolo, “Lamborghini RMX” con Sfera Ebbasta e Guè Pequeno, e nel 2018 è uscito “Pem Pem”, la canzone per cui è diventata più famosa. Nel 2019 è stata scelta come giudice del talent show musicale Voice of Italy, insieme a Gigi D’Alessio, Guè Pequeno e Morgan. Elettra Lamborghini ha una relazione con il dj olandese Afrojack.

