Le notizie sul nuovo coronavirus cinese occupano anche oggi le aperture di tutti i giornali, con la richiesta di quattro presidenti di regione leghisti del nord di mettere in quarantena tutti gli studenti rientrati dalla Cina, il rientro in Italia dei cittadini italiani bloccati a Wuhan, e gli effetti del virus sull’economia cinese. Solo il Fatto fa una scelta diversa, continuando la sua campagna sulla prescrizione contro le modifiche richieste da Renzi e opposizioni.

