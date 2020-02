Almeno 14 bambini sono morti nella calca in una scuola elementare in Kenya

Lunedì pomeriggio almeno 14 bambini sono morti nella calca in una scuola elementare di Kakamega, nel Kenya occidentale, e altri 40 sono stati feriti. È successo verso le 17, quando i bambini stavano uscendo dalla scuola. A confermare la notizia è stato il ministro dell’Istruzione George Magoha alla televisione locale Citizen TV. Al momento le cause dell’incidente non sono conosciute, ma sembra che i bambini si trovassero su una scalinata che è crollata. Il giornale Daily Nation scrive che alcuni bambini sarebbero caduti dal terzo piano dell’edificio.