È stato revocato lo sciopero dei trasporti pubblici a Roma previsto per oggi

Lo sciopero dei dipendenti di ATAC, la società del trasporto pubblico del comune di Roma, che era previsto per oggi, è stato revocato. Lo sciopero sarebbe dovuto durare 24 ore e avrebbe dovuto riguardare tutta la rete di trasporto pubblico gestita da ATAC: bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle.

Era stato indetto dal Sindacato Lavoratori Mobilità (SLM FAST), che ha deciso di rinviarlo «a fronte dell’invito del prefetto di Roma, in merito a una serie di valutazioni contingenti, e per evitare nuovi blocchi». Lo sciopero sarebbe coinciso infatti con il blocco del traffico per le auto a benzina Euro2, deciso dal Comune di Roma per tenere sotto controllo i livelli di smog in città.