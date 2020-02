Nel posticipo di Serie A, il Napoli ha vinto 4-2 contro la Sampdoria

Nel posticipo della 22esima giornata di Serie A , il Napoli ha battuto 4-2 la Sampdoria a Genova. È stata una partita molto movimentata: il Napoli era andato in vantaggio con due gol nel giro di un quarto d’ora, segnati da Arkadiusz Milik e Eljif Elmas, ma poi la Sampdoria era riuscita a recuperare con un gol di Fabio Quagliarella e un rigore segnato da Manolo Gabbiadini. Il terzo gol del Napoli è arrivato all’83esimo con Diego Demme, il quarto al 97esimo con Dries Mertens. Grazie alla vittoria di stasera il Napoli è salito al decimo posto, a due punti dalla zona Europa League e a 9 dal quarto posto, che qualifica per la Champions League.

