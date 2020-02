Il nuovo coronavirus cinese è in apertura su quasi tutti i giornali di oggi, con l’annuncio da parte dei medici dell’ospedale Spallanzani di Roma di essere riusciti a isolare il virus, aumentando le speranze di trovare una cura per la malattia. Fanno eccezione Repubblica, che apre con un’intervista a Umberto Bossi critica verso le mosse politiche di Salvini, il Fatto, che critica Matteo Renzi, e la Verità, che attacca la sindaca di Roma Raggi, mentre i giornali sportivi commentano i risultati della serie A con la vittoria delle prime tre squadre in classifica, Juventus, Inter e Lazio.