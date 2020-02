Un aereo partito da Madrid ha dovuto fare un atterraggio di emergenza per via di un guasto

Oggi pomeriggio un aereo di Air Canada partito da Madrid, in Spagna, e diretto a Toronto, in Canada, ha dovuto fare un atterraggio di emergenza per via di un guasto a una ruota e al motore. L’aereo è partito alle 15 ora locale con 128 persone a bordo. Poco dopo il decollo, il comandante ha informato i passeggeri del guasto, e ha annunciato che avrebbe girato intorno alla città per perdere carburante e rendere l’aereo più leggero, così da facilitare l’atterraggio. Dopo due ore e mezza l’aereo è atterrato senza problemi, come si vede dai video girati dai giornali spagnoli.

El aterrizaje del #AC837 se ha realizado sin incidentes pic.twitter.com/kAliTHeA5Q — El HuffPost (@ElHuffPost) February 3, 2020